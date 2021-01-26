الشهر العقاري يصدر منشورا بشأن نقل الوكالة من أموال الموكل للنفس أو الغير

وجهت مصلحة الشهر العقارى منشورا فنيا رقم (2) إلى مكاتب الشهر العقاري ومأمورياتها ومكاتب التوثيق وفروعها والإدارات العامة بالمصلحة بجواز قبول إتمام الإجراءات بتوكيل في مال معين بالذات من أموال الموكل بعد وفاته إذا كان منصوصًا فيه على " البيع للنفس والغير " ما لم يوجد اتفاق على خلاف ذلك.





وتضمن المنشور انه في حال وفاة الوكيل يتم التوقيع من جميع ورثة الوكيل باعتبارهم خلفًا عامًا للأخير بصفته وكيلا عن الموكل.





وينشر "صدى البلد" صورة من المنشور الصادر من وزارة العدل إلى مصلحة الشهر العقارى، حيث تضمن المنشور انه اتفق فقها وقضاء على أن الوكالة في بيع مال معين من أموال الموكل للنفس والغير، الأصل فيها أن تسري في حق الخلف العام، أعمالا لمقتضيات الوكالة وللاتفاق الضمني بين طرفيها، ما لم يتم النص على خلاف ذلك.





وأضافت أنه عندما ينقل الوكيل وكالته للنفس أو الغير وفقا لمقتضيات الوكالة، إنما يقوم بذلك على سبيل تنفيذ التزام بنقل الملكية، انابه الموكل القيام فيها قبل وفاته، أما بعد وفاة الموكل فهو التزام يمكن للوكيل القيام به بنفسه أو ورثته.