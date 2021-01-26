استشاري التغذية العلاجية: أزمة كورونا ساهمت في زيادة إصابة الأطفال بالسمنة

قال الدكتور عماد فهمي، استشاري التغذية العلاجية، إن الطفل الذي لم يبلغ سن عام تكون أمعاؤه غير مكتملة، ولابد أن نستعين بطبيب، لافتًا إلى أن الجيل الصغير حريص أن يكون أطفالهم بوزن مناسب.





وأضاف الدكتور عماد فهمي، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الثلاثاء، أن ترجمة الحب للطفل في تناول الطعام وشراء الحلوى هي فكرة مغلوطة تمامًا، منوها بأن الطفل الذي يعاني من سوء التغذية يكون لديه سلوك عدواني، وهذا يسبب لهم إعاقة في ذكائهم.





وأشار إلى أن منحنيات النمو تكشف إصابة السمنة المبكرة للأطفال المولودين، مؤكدا أن أزمة كورونا ساهمت في زيادة إصابة الأطفال بالسمنة، وبعض الأشخاص يحتاجون إلى تدخل طبيب تعديل سلوك بجانب طبيب التغذية.





وأوضح أن الطفل أداة في يد أهله، ومسير وليس مخير معهم، مشددا على النوم المبكر، وشرب المياه، وعدم إعطاء أي أوامر للأطفال، منع تشتيت الطفل أثناء تناول الطعام، ولابد أن يكون أولياء الأمور قدوة لأطفالهم لمنع إصابتهم بالسمنة.