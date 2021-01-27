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حوادث

مصرع شاب صعقا بالكهرباء أثناء صيده الأسماك من الترعة بسوهاج

الأربعاء 27/يناير/2021 - 05:00 ص
صدى البلد
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أنغام الجنايني
لقي شاب مصرعه، صعقًا بالكهرباء أثناء صيده للأسماك من الترعة، بناحية الرشايدة بمركز العسيرات جنوبي سوهاج.


وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن محمود، مساعد وزير مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة العسيرات، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بمصرع شاب أثناء صيده للأسماك بالترعة باستخدام سلك كهرباء.

وبالانتقال والفحص تبين مصرع "ع. ال"، ١٨ عامًا، ويقيم بناحية الرشايدة، صعقًا بالكهرباء أثناء صيد الأسماك من الترعة المجاورة لمنزله بناحية الرشايدة، وبسؤال والده "السيد" قرر أنه أثناء صيد نجله للأسماك بواسطة سلك كهرباء تم صعقه ووفاته في الحال، ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك.

تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى العسيرات المركزي.

وحُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.
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