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رياضة

دونجا: بيراميدز كان يسعى للفوز على الأهلي للمنافسة على الدوري

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 11:20 م
بيراميدز
بيراميدز
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محمد رشاد
قال نبيل عماد دونجا لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، إن لاعبي فريقه لم يبحثوا عن نقطة التعادل أمام الأهلي، مشيرًا إلى أنهم أرادوا الفوز والظفر بالثلاث نقاط.

واقتنص الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز تعادلًا ثمينًا بدون أهداف أمام ضيفه النادي الأهلي، فى المباراة التى جمعت الفريقين على استاد الدفاع الجوي، في إطار مباريات الجولة العاشرة من دوري We المصري.

وقال دونجا في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية "أون تايم سبورتس": "لم نكن نريد النقطة وكنا نبحث عن الفوز بالثلاث نقاط، نؤدي بشكل جيد ولكن لا يحالفنا التوفيق، هناك أندية تؤدي بشكل سئ وتفوز بالثلاث نقاط، نحن أثبتنا اليوم أننا فريق جيد ويمكننا العودة إلى المنافسة".

وتابع: "تراجعنا نوعًا ما على فترات في المباراة، لأننا تعبنا من الضغط العالي وبالطبع لن نضغط طوال المباراة، لكن لم نكن متراجعين أمام الأهلي، وسننافس على الدوري في الفترة المقبلة"
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