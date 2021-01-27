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تعليم

اتحاد طلاب آداب حلوان: أنشطة فنية أون لاين خلال إجازة منتصف العام

الأربعاء 27/يناير/2021 - 12:01 ص
جامعة حلوان
جامعة حلوان
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كريم ناصر
تابعت جامعة حلوان نظام التعليم عن بعد وبث المحاضرات أون لاين عبر منصات التعليم الإلكترونى، تنفيذًا لقرارات الحكومة بشأن تعليق الدراسة داخل مقرات الجامعات والمدارس ، كما قد اطلقت الجامعة فور بدء اجازة الفصل الدراسى الأول العديد من الانشطة إلكترونيًا، في إطار تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وفى هذا الاطار أعلن مسئولو اتحاد طلاب كلية الاداب بالجامعة عن تطبيقه بعض الانشطة الطلابية بنظام الاون لاين منها مسابقات فى مجالات الرسم و الغناء و التمثيل ، والحرافيك وغيرها ، وعظة دورات تدريبة خلال اجازة منتصف العام الدراسى لتنمية مهارات الطلاب . 

أوضح اتحاد الطلاب انه يتم تنظيم هذه المسابقات عن طريق ان يرسل الطلاب اعمالهم الفنية عبر الجروب الرسمى لاتحاد الطلاب و متابعة الدورات التدريبة للتسجيل بها بنظام الاون لاين . 

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و قد اعلنت ادارة شئون الطلاب باداب حلوان ارقام الجلوس الخاصة بالامتحانات استعدادا لاعلان الجداول فى اقرب وقت . 

و اشار مسؤلى شئون الطلاب بالكلية الى امه تم تقليل عدد الطلاب داخل اللجان للحرص على سلامتهم من انتشار فيروس كورونا و الالتزام بقواعد التباعد .
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