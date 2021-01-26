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أحمد صلاح حسني معلقا على تعادل الأهلي وبيراميدز: مبقتش أعرف أتكلم في الكورة ..فيديو

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 11:44 م
احمد صلاح حسني
احمد صلاح حسني
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هاني حسين
علق الفنان أحمد صلاح حسني، على تعادل النادي الأهلي مع بيراميدز في المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن منافسات الدوري الممتاز.

وقال أحمد صلاح حسني، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "كلمة أخيرة" المذاع على قناة "أون"، "النادي الأهلي كان له فرص كبيرة للفوز على نادي بيراميدز"، مصرحًا "مبقتش أعرف أتكلم فى الكرة".

وأضاف أحمد صلاح حسني "مش مركز في كرة القدم زي زمان أيام لما كنت لاعب"، مؤكدا "انتقال اللاعبين من النادي الأهلي لأندية منافسة في الدوري أمر اعتدنا على رؤيته، وبداية من انتقال حسام حسن وإبراهيم حسن لنادي الزمالك".

وعن مسلسل "الدايرة"، قال أحمد صلاح حسني "أنا سعيد وفخور بمسلسل الدائرة لأن طريقة السرد في المسلسل مختلفة، وتركيبة المسلسل مختلفة بشكل كبير، والشباب دلوقتي بيحب الأفكار الجديدة".

وتابع أحمد صلاح حسني "الأجواء في التصوير كانت ممتازة وكل ممثل في المسلسل كان يشعر بأنه بطل وله دور وشخصية مختلفة عن الآخرين".

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