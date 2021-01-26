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أخبار العالم

استعدادًا لمحاكمة ترامب .. تمديد نشر قوات الحرس الوطني في واشنطن

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 11:28 م
صدى البلد
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محمد عثمان
أفادت مجلة "بوليتيكو" الأمريكية، اليوم الثلاثاء، بأن السلطات الأمريكية، قررت تمديد نشر الحرس الوطني الأمريكي في العاصمة واشنطن حتى 31 مارس المقبل، تحسبًا لوقوع أي اضطرابات أمنية.

وذكرت المجلة أنها أطلعت على وثيقة أسفلها توقيع قائد الحرس الوطني في واشنطن، ويليام ووكر، تحتوي على مجموعة أوامر تنص على "إبقاء الجنود في الخدمة حتى نهاية مارس المقبل على الأقل، لدعم المقاطعات والسلطات المدنية الفيدرالية خلال المظاهرات والاضطرابات المدنية المتوقعة".

وتشير الأوامر الجديدة إلى أن وكالات إنفاذ القانون في العاصمة "تستعد لاضطرابات محتملة في الأيام والأسابيع المقبلة، حيث تبدأ محاكمة عزل الرئيس السابق دونالد ترامب، ويصدر أنصاره تهديدات للمشرعين".

وتشمل الأوامر أيضًا "جميع أفراد قيادة القوات الرقم 74 بالحرس الوطني في العاصمة برتبة نقيب وما دونها، وكيانات الطيران برتبة رقيب من الدرجة الأولى وما دونها، والجناح 113 في الحرس الوطني الجوي للعاصمة، والذي يشمل جميع أفراد دعم البعثة والموظفين الطبيين".

بالإضافة إلى حرس العاصمة، صدرت أوامر لقوات من ولاية ماريلاند بالبقاء في الخدمة حتى 15 مارس على الأقل، إذ قال مكتب الحرس الوطني في البداية إن الأوامر "ستصبح طوعية بعد 31 يومًا، لكن مصادر الحرس قالت الثلاثاء إن الأمر لم يكن كذلك".
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