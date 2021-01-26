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محافظات

مصادرة 340 شيشة في حملات مفاجئة بإجمالي 2600 خلال شهر بالإسكندرية

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 11:45 م
مصادرة 340 شيشة
مصادرة 340 شيشة
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أحمد بسيوني
شنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالمحافظة برئاسة اللواء جمال رشاد، عدد من الحملات المفاجئة علي المقاهي والكافيهات بنطاق أحياء شرق ووسط حيث تم خلالها التحفظ على عدد 340 شيشة، وذلك في إطار حملات الإجراءات الإحترازية لمجابهة فيروس كورونا

وذكرت المحافظة في بيان إن إجمالي الشيش التي تم مصادرتها من قبل الإدارة المركزية علي مدار شهر إلى 2600 شيشة وذلك علي مستوي الأحياء. 

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وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك المحال المخالفة.

من جانبه؛ أوضح اللواء جمال رشاد، أن الإدارة المركزية للسياحة والمصايف خصصت خط ساخن للتواصل مع المواطنين وإستقبال الشكاوي ضد المنشآت التي تقدم الشيشة للروا، حيث يتم تلقى شكاوى المواطنين واستفساراتهم على أرقام الشكاوى 01270746490 _ 01289252668. وكذلك موقع الإدارة الرسمي www.catr.gov.eg ٠ وتطبيق الادارة علي Google play. 

يأتي هذا تنفيذا لتعليمات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بالمتابعة المستمرة لتطبيق الإجراءات الإحترازية التي أقرها رئيس مجلس الوزراء بشأن الحد من انتشار جائحة كورونا، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، حفاظا على سلامة المواطنين. 
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