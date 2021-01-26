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رياضة

كيف تعامل رمضان صبحي مع لاعبي الأهلي في أول ظهور له أمام فريقه السابق؟.. تفاصيل

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 11:29 م
صدى البلد
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محمد سمير
سيطر التعادل السلبي على لقاء الأهلي ومضيفه بيراميدز، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب الدفاع الجوي، في افتتاح الجولة العاشرة للدوري المصري.

وشهدت المباراة الظهور الأول لرمضان صبحي لاعب بيراميدز أمام الأهلي ناديه السابق ليتجاهل مصافحة زملائه السابقين في المارد الأحمر.

وكان رمضان صبحي تعرض لهجوم عنيف وقاسٍ من قبل جماهير النادي الأهلي خلال الأيام القليلة الماضية، بسبب اختياره لعرض الفريق السماوي وتفضيله الرحيل عن المارد الأحمر بسبب المقابل المادي الكبير.

المباراة جاءت باهتة وبعيدة عن المستوى المتوقع من الفريقين، وتفجر الجدل التحكيمي حول هدف ملغي سجله والتر بواليا مهاجم الأهلي، بسبب التحام مع شريف إكرامي حارس بيراميدز.

الأهلي سقط في فخ التعادل السلبي للمرة الثالثة بالدوري هذا الموسم، ورفع رصيده إلى 21 نقطة في صدارة الترتيب، وارتفع رصيد بيراميدز إلى 14 نقطة في المركز الرابع.

حاول بيراميدز، الاستحواذ منذ البداية، وأفسد إكرامي، كرة بينية من أفشة لاختراق دفاع بيراميدز، ثم أمسك كرة طولية قبل انطلاق حسين الشحات.

واضطر الأهلي لاستبدال لاعبه محمد هاني، بعد مرور 10 دقائق لصالح أحمد رمضان بيكهام للإصابة.

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