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تعليم

آداب القاهرة تطبق غرامة على هؤلاء الطلاب

الأربعاء 27/يناير/2021 - 07:15 ص
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
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مريم عزت
قررت كلية الآداب جامعة القاهرة توقيع غرامة على طلاب برامج الساعات المعتمدة فى حال عدم دفع المصروفات. 

وأوضحت أن نسبة الغرامة متغيرة ، و ستكون نسبة الغرامة ١٠٪؜ حتى يوم السبت ٣٠ من يناير الجاري وسوف تزيد الغرامة الى ٢٥ ٪؜ بدءًا من يوم الاحد ٣١ من يناير.

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وكان الدكتور شريف كامل عميد كلية الآداب جامعة القاهرة ،قد كشف عن معايير المطلوبة لتعيين المعيدين بالكلية .


وقال الدكتور شريف كامل خلال تصريح لصدى البلد ، إن تعيين المعيدين بالكلية لا يمكن ان تدخل الوساطة والمصالح الشخصية في اختياراتها. 

وأضاف أن الكلية لا تزال تعين المعيدين طبقا لقانون تنظيم الجامعات الذي ينص على تكليف المعيدين وفق أعلي الدرجات والتقديرات التراكمية .
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