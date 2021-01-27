برلماني: جلسة الاستماع لوزير الخارجية في مجلس النواب مثمرة.. فيديو

كشف النائب علاء عصام، عضو مجلس النواب، تفاصيل جلسة الاستماع لوزير الخارجية السفير سامح شكري بمجلس النواب، وقال إنه تحدث عن الأمن القومى المصري، ودور وزارة الخارجية فى حمايته.





وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "المواجهة"، المذاع على "إكسترا نيوز"، تقديم الإعلامية ريهام السهلي، أن وزير الخارجية تحدث عن ملف حقوق الإنسان، وسد النهضة، وكانت الردود مناسبة للغاية.





وأشار إلى أنه تم الحديث عن موقف الدول الخارجية فى التعامل مصر، وأهم الملفات التى تعمل عليها مصر.





وكشف أن الجميع فى الداخل وفى الخارج يتابع ما تم فى ملف الصحة والتعليم، والخدمات، وأكد أن النقاش كان مهمًا للغاية، ومثمرًا.





ولفت إلى أن مصر حققت تقدماً كبيراً فى ملف حقوق الإنسان ونسعى لأكثر من ذلك، وأكد أن الجميع فى الخارج يجب أن يعلم ما تم.



