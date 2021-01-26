رئيس اتحاد اليد : قادرون على عبور الدنمارك.. ولم نتلق أي شكاوي من الطعام خلال البطولة.. فيديو

أكد المهندس هشام نصر رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد أنه يجب أن نضع الأمور فى نصابها بأن منتخب الدنمارك أفضل منتخب بالعالم ومنتخب قوى فى عالم كرة اليد ولكن المنتخب الوطني قادر على الفوز في تلك المباراة.





وأضاف نصر خلال مداخلة هاتفية لبرنامج من مصر عبر فضائية سي بي سي أنه خلال آخر كأس عالم كانت تقام بالدنمارك وواجهنا الدنمارك فى ملعيها وأدينا مباراة رائعة ولم يستطع منتخب الدنمارك التقدم سوى في الدقائق الأخيرة من المباراة.





وتابع رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد أن الدنمارك أنصفت مصر فى قصة تسمم لاعبي منتخب سلوفينيا مؤكدا أننا لم نتلق أي شكاوي من الطعام خلال البطولة.



