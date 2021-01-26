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أخبار العالم

كبار مسئولي الأمن في الكابيتول يعتذرون عن فشلهم بأحداث اقتحام الكونجرس

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 11:41 م
صدى البلد
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حسام رضوان
اعتذر كبار مسؤولي الأمن في الكابيتول الأمريكي اليوم عن "الإخفاقات" خلال الهجوم الدامي على المبنى من قبل أتباع الرئيس دونالد ترامب آنذاك في محاولة لوقف التصديق على فوز جو بايدن في الانتخابات.

وبحسب "رويترز"، أقر المسؤولون على وجه التحديد بعدد من الأخطاء: استخبارات متضاربة، وإعداد غير كافٍ وتعبئة غير كافية للوكالات الشريكة، ودعوا إلى تحسين أنظمة المساءلة وهياكل الاتصالات.

وأضافت:"فشلت الوزارة في تلبية معاييرها العالية بالإضافة إلى معاييرك".

أطلع حوالي 12 مسؤولًا من الوكالات بما في ذلك مكتب التحقيقات الفدرالي، والحرس الوطني، ووزارة العدل، وشرطة الكابيتول الأمريكية أعضاء مجلس النواب الذين يبحثون في أحداث 6 يناير.

 قال النائب الديمقراطي تيم رايان للصحفيين إن ضباط الشرطة الذين يحرسون مبنى الكابيتول تلقوا أوامر بعدم استخدام القوة المميتة ضد الغوغاء الغاضبين الذين شقوا طريقهم إلى مبنى الكابيتول لارتكاب أعمال عنف وإلحاق أضرار بالمبنى التاريخي.

قال ريان: "كان هذا هو التوجيه الذي أُعطي لهم"، مضيفًا أنه بمجرد صدور الأمر بإغلاق مبنى الكابيتول والمباني المجاورة ، لم يتم تنفيذه بالكامل.
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