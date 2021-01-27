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سيارات

تويوتا تعلن عن مسابقة عالمية في الرسم للأطفال

الأربعاء 27/يناير/2021 - 05:02 ص
مسابقة رسم للاطفال
مسابقة رسم للاطفال
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كريم عاطف

أعلنت شركة تويوتا العالمية عن بدء مسابقتها العالمية السنوية التى تقيمها للأطفال لرسم مستقبل التنقل كما يرونه، كما يتم تصعيد الفائزين من كل دولة للمسابقة النهائية العالمية لاختيار أفضل الرسومات وأكثرها تعبيرًا.

كما أوضحت شركة تويوتا ايجيبت على صفحتها الرسمية على الفيس بوك وعلى موقعها الالكتروني منذ أيام عن هذه المسابقة العالمية لمشاركة الأطفال المصريين بها الموهوبين في الرسم.

وقالت شركة تويوتا ايجيبت إن الشركة في الفترة الحالية تقوم بالعمل على مسابقة للطلاب الموهوبين بالرسم في مصر لتقديم رؤيتهم لمستقبل النقل في العالم.

وأوضحت شركة تويوتا إيجيبت أن المسابقة بدأت منذ عام 2004 ووجهت الدعوة للأطفال الموهوبين في الرسم بمصر للمشاركة فيها .

وذكرت الشركة أن المسابقة شارك فيها حتى الآن 6.2 مليون طفل في العالم.. وتقدم المسابقة في 3 فئات تشمل أول فئة حتى سن 8 سنوات والفئة الثانية من 8 الي 11 سنة والفئة الثالثة من 12 الي 15 سنة.

وحددت شركة تويوتا إيجيبت أن الانتهاء من التقديم لمسابقة الرسم ، سيكون في يوم 13 فبراير المقبل.

واشترطت الشركة أنه سيتم عدم قبول الأعمال الفنية للأطفال التي يتم الاعتماد فيها علي الكمبيوتر أو التي يقوم برسمها أكثر من متسابق أو المأخوذة من رسومات سابقة منشورة بالمسابقة . 

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