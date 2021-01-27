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محافظات

الفريق أسامة ربيع يلتقى أعضاء النواب والشيوخ بالسويس

الأربعاء 27/يناير/2021 - 05:51 ص
صدى البلد
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حسن غنيمة

استقبل الفريق اسامة ربيع ، رئيس هيئة قناة السويس، وفدا من أعضاء مجلس الشيوخ والنواب بالسويس برئاسة المحاسب احمد خشانة، رئيس الهيئة البرلمانية بالمحافظة، الثلاثاء، بمقر مبنى الإرشاد بمدينة الإسماعيلية ، بهدف تبادل الرؤى حول الموضوعات الاقتصادية والسياسية.


تناول الوفد النيابي  والذى ضم كلا المحاسب احمد خشانة ، والدكتور سيد عبده و حافظ شوشة أعضاء مجلس الشيوخ و سيد عبد الحميد عضو مجلس النواب ، عدد من الموضوعات التى تهم ابناء السويس والاتفاق على عدة خطوات متميزة ستحمل العديد من الأخبار السارة.


من جهتهم، أشاد النواب بالجهود التنموية المبذولة من قبل هيئة قناة السويس، معربين عن تطلعهم لمزيد من الدعم والتطوير للخدمات المختلفة المقدمة للمواطنين عبر المرافق الخدمية التابعة للهيئة خلال الفترة القادمة.


شملت الزيارة، عرضا تقديميا عن أبرز المشروعات التنموية التي تتبناها الهيئة بمنطقة القناة خلال الآونة الأخيرة، تلاها القيام بجولة بحرية في قناة السويس الجديدة للتعرف على حجم الإنجاز على أرض الواقع. كما شملت الزيارة جولة بحرية بقناة السويس الجديدة وشرح الأبعاد والأهمية التى أضافتها هذه القناة الى مصر.

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