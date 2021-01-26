ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

القاضية ممكن.. إيريكسن يقود إنتر لنصف نهائي كأس إيطاليا بهدف قاتل في شباك ميلان

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 11:54 م
صدى البلد
Advertisements
إسماعيل محمود
قاد الدنماركي كريستيان إيريكسن فريقه إنتر للتأهل لنصف نهائي بطولة كأس إيطاليا، بعد فوز النيراتزوري على ميلان بهدفين مقابل هدف في ربع نهائي المسابقة.

إبراهيموفيتش أحرز الهدف الأول لـ ميلان في الدقيقة 31 بتسديدة أرضية رائعة أنهى بها الشوط الأول متقدمًا لفريقه.

وفي الشوط الثاني، تحصل إبراهيموفيتش على البطاقة الحمراء في الدقيقة 58، بعد تدخله على بروزوفيتش، ليترك ميلان ناقص العدد.

النقص العددي استغله إنتر، ليسجل لوكاكو هدف التعادل لـ إنتر من ضربة جزاء في الدقيقة 71.

لاعبو إنتر كثفوا محاولاتهم، ونجح البديل إيريكسن في تسجيل هدف الانتصار في الدقيقة 98، من ضربة حرة مباشرة قاتلة، قاد بها فريقه للتأهل لنصف نهائي البطولة.

يذكر أن حكم المباراة تم استبداله بالحكم الرابع بعد إصابته بشد عضلي.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

تعادل مثير بين روما وإنتر ميلان في الدورى الإيطالي

إنتر يفوز على فيورنتينا ويضرب موعدًا مع ميلان في ربع نهائي كأس إيطاليا

إبراهيموفيتش يقود ميلان.. ولوكاكو على رأس تشكيل الإنتر في موقعة كأس إيطاليا

مشادة بين إبراهيموفيتش ولوكاكو في قمة ميلان وإنتر بـ كأس إيطاليا

شوط أول .. إبراهيموفيتش يتقدم لـ ميلان أمام الإنتر في كأس إيطاليا

طرد إبراهيموفيتش في ربع نهائي كأس إيطاليا

ترشيحاتنا

طبيب الأهلى يكشف تفاصيل إصابة محمد هاني

بالتفصيل.. إجراءات الحكومة لتحسين هيكل أجور الموظفين

خاص| الزمالك يعلن موقفه النهائي من بيع مصطفى محمد لـ سانت إيتيان

جهاد جريشة يلغي هدفا للنادي الأهلي بعد مخالفة على والتر بواليا ضد إكرامي

دهس شابا تحت تأثير المخدرات.. حبس نجل وزير سابق سنة مع الإيقاف

الإسماعيلي: إعلان الصفقات والمدير الفني خلال ساعات

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لأول مرة.. تويوتا تطرح هايلاندر الجديدة موديل 2021 فى الأسواق الأوروبية

لأول مرة .. صور تجسسية لـBMW X4 M موديل 2022

غني بالأوميجا 3 .. أبرز 5 فوائد صحية للجسم عند تناول السمك