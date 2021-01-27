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توك شو

يوتيوبر كوري يقضي إجازته في الصعيد: ارتديت الجلابية وبحب الطعمية والملوخية

الأربعاء 27/يناير/2021 - 01:57 ص
صدى البلد
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هاني حسين
أبدى كيم تشو وون، يوتيوبر كوري، يقضي إجازته في صعيد مصر، سعادته بزيارته لمصر، قائلا:" أنا متواجد في مصر منذ شهرين".

وقال كيم تشو وون، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان، ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة " دي إم سي"، :" من المحتمل أن اظل متواجدا في مصر لمدة شهر إضافي، وسأسافر إلى أسوان".

وتابع كيم تشو وون:"  هذه هي ثاني زيارة لي إلى مصر، وزرت القاهرة وأهرامات الجيزة، وزرت محافظات سوهاج والأقصر وأسوان".

 وأكمل كيم تشو وون:"  ارتديت الجلابية وأحب الأكل المصري وأحب الطعمية والملوخية ".

 ولفت كيم تشو وون:"  أصدقائي  استكشفوا  مصر معي  خلال زيارتي إلى صعيد مصر وكانوا يتوقعون وجود الأهرامات في الجيزة فقط ولكنهم انبهروا بجمال باقي المحافظات،  وانا مبسوط في مصر ".

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