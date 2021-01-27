يوتيوبر كوري يقضي إجازته في الصعيد: ارتديت الجلابية وبحب الطعمية والملوخية

أبدى كيم تشو وون، يوتيوبر كوري ، يقضي إجازته في صعيد مصر، سعادته بزيارته لمصر، قائلا:" أنا متواجد في مصر منذ شهرين".





وقال كيم تشو وون ، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان ، ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة " دي إم سي"، :" من المحتمل أن اظل متواجدا في مصر لمدة شهر إضافي ، وسأسافر إلى أسوان".





وتابع كيم تشو وون:" هذه هي ثاني زيارة لي إلى مصر ، وزرت القاهرة وأهرامات الجيزة ، وزرت محافظات سوهاج والأقصر وأسوان".





وأكمل كيم تشو وون:" ارتديت الجلابية وأحب الأكل المصري وأحب الطعمية والملوخية ".





ولفت كيم تشو وون:" أصدقائي استكشفوا مصر معي خلال زيارتي إلى صعيد مصر وكانوا يتوقعون وجود الأهرامات في الجيزة فقط ولكنهم انبهروا بجمال باقي المحافظات، وانا مبسوط في مصر ".



