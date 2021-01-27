هشام توفيق: مستعدون لقبول أي عرض لتطوير مصنع الحديد والصلب ولو بعائد صفر

تحدّث الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، عن صناعة الحديد والصلب ، قائلا: " نضع 21 مليار جنيه في صناعة تخسر 3.5 مليار"، مؤكدا أن الاستثمار لا يعني ضخ أموال وإدارة، ولكن هو بحط أد إيه وبيجيلي أد إيه ، ولو مش بيجيلي أد اللي بحطه؛ يبقى بناقص".

وأضاف "هشام توفيق" خلال لقائه في "حديث القاهرة" على "القاهرة والناس"، أن الفكر الطبيعي لأي راجل راشد سواء كان قطاعا خاصا أو قطاعا عاما، إذا وجد مخاطرة في احتمالية عدم وجود عائد من الأموال التي تُضخ في أي استثمار ، يقوم بإلغاء هذا الاستثمار .

وتابع وزير قطاع الأعمال ، أن مستثمري القطاع الخاص مستعدون لقبول أي عرض لتطوير مصنع الحديد والصلب ولو بعائد صفر ، مع الحفاظ على الـ 4 آلاف عامل ، وسد جميع المديونات والتي تعتبر تكلفة استثمارية إضافية، معقباً: "كل همي مش المكسب لأ ، ولكن مخسرش خسائر هائلة".

وأكمل "توفيق"، أننا طرحنا مناقصة عامة من أجل تطوير مصنع الحديد والصلب، وجلست مع حوالي 10 مستثمرين ومطورين في مجال الحديد، ولكن لا أحد يوافق على هذا الاستثمار ورفضوا، معقبًا: "لم نجد أحدًا".