محاكمة المتهم بقتل شقيقين بالشرابية .. اليوم

تنظر محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، اليوم محاكمة المتهم بقتل شقيقين بدائرة قسم شرطة الشرابية بسبب خلافات متعلقة بلهو الأطفال.





كشف دفاع المتهم، أن المتهم مريض نفسيا، وطلبوا خلال الجلسة استدعاء الطبيب المعالج للمتهم بمستشفى المطرية العام، بالإضافة لضم الملف العلاجي للمتهم من مستشفى العباسية للوقوف علي حالته العقلية، وتوقيع الكشف الطبي علي المتهم وإيداع تقرير بحالته النفسية والعقلية.





ووصل المتهم وسط حراسة أمنية مشددة، وتم إيداعه قفص الاتهام، كما حضر المجني عليه الثالث وباقي أسرة المجني عليهم.





كان المستشار حسام حسين، وكيل النائب العام، قد أمر بإحالة المتهم للمحاكمة الجنائية، ووجهت له تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وأقر المتهم بقتل المجني عليهما وإصابة نجل أحدهما، قائلًا: «قبل الواقعة بيوم أهل المجني عليهم ضربوا ابن أخويا ولما رحنا علشان نعاتبهم، تعدوا علينا فقررت جر شكلهم، ويوم الواقعة اشتريت «كزلك» ثم جلست على قهوة من الساعة 9 حتى 11 في انتظار مرورهم من الشارع».





واستطرد: «لما شفت المجني عليه الأول راكب الموتوسيكل توجهت له فمد إيده عشان يسلم عليا فقمت بتوجه طعنات متفرقة له، فنزل من على الموتوسيكل وحاول الهروب لكنني تتبعته داخل فرن، وقمت بتوجيه طعنات أخرى، ثم توجهت للمنزل في انتظار حضور أهل المجني عليه لاستكمال المشاجرة».