الهلال السعودي يعلن ضم مهاجم الشباب

أعلن نادي الهلال السعودي، تعاقده رسميا مع المهاجم الشاب عبد الله الحمدان، قادمًا من نادي الشباب.





وتأتي الصفقة بهدف تدعيم صفوف الهلال، بينما تعثر الشباب في التجديد للاعب بعد طلبه زيادة في عقدة تصل إلي الضعف.







ونشر نادي الهلال، منذ قليل، على صفحته الرسمية على موقع "تويتر"، مقطع فيديو للاعب عبدالله الحمدان مرتديا تيشرت النادي، وبعد اللقطات لأهدافه.







وكشف في الأيام الماضية خالد البلطان، رئيس الشباب، عن الموقف النهائي مع عبد الله الحمدان، قائلًا "عبد الله الحمدان طلب 10 ملايين ريال في الموسم بينما نحن عرضنا 5 ملايين ريال ولكنه رفض، ويبدو أن والده يريد فتح مزاد عقب دخول اللاعب الفترة الحرة من عقده







وخاض عبد الله الحمدان 13 مباراة مع نادي الشباب، في مسابقة الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم، وسجل خلالها هدفًا وحدًا فقط، وصنع 6 أخرى.



