خبير أمني: رجال الشرطة المصرية أوصلوا مصر لبر الأمان

قال اللواء الشحات هندي، الخبير الأمني، إن رجال جهاز الشرطة المصرية ضحوا كثيرا من أجل الوطن، موضحا أن رجال الأمن يقفون حائلا ضد انتشار الإرهاب علي يد الجماعة المتطرفة والإرهابية.





وأضاف هندي خلال برنامج قلب مصر، المذاع على فضائية الحدث اليوم، ويقدمه الإعلامي مصطفى أبو عطا، أن رجال الشرطة تصدوا للفوضى التي كان مخططا لها عقب اغتيال الرئيس الأسبق محمد انور السادات، مشيرا إلى أنه هم من اوصلوا مصر لبر الأمان.





وأشار إلى أن أحداث 25 يناير كانت من أجل تركيع الدولة المصرية وتخريب الدولة المصرية، ولكن كل هذه المخططات فشلت تمامًا .





يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي توجه إلى مقر مجمع المؤتمرات والاحتفالات، أول أمس الإثنين، لحضور احتفالية عيد الشرطة التي نظمتها وزارة الداخلية في عيدها الـ69، وتتزامن مع 25 من يناير من كل عام.