ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

خبير أمني: رجال الشرطة المصرية أوصلوا مصر لبر الأمان

الأربعاء 27/يناير/2021 - 05:18 ص
صدى البلد
Advertisements
قسم توك شو
قال اللواء الشحات هندي، الخبير الأمني، إن رجال جهاز الشرطة المصرية ضحوا كثيرا من أجل الوطن، موضحا أن رجال الأمن يقفون حائلا ضد انتشار الإرهاب علي يد الجماعة المتطرفة والإرهابية.

وأضاف هندي خلال برنامج  قلب مصر، المذاع على فضائية الحدث اليوم، ويقدمه الإعلامي مصطفى  أبو عطا، أن رجال الشرطة تصدوا للفوضى التي كان مخططا لها عقب اغتيال الرئيس الأسبق محمد انور السادات، مشيرا إلى أنه هم من اوصلوا مصر لبر الأمان.

وأشار إلى أن أحداث 25 يناير كانت من أجل تركيع الدولة المصرية وتخريب الدولة المصرية، ولكن كل هذه المخططات فشلت تمامًا . 

يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي توجه إلى مقر مجمع المؤتمرات والاحتفالات، أول أمس الإثنين، لحضور احتفالية عيد الشرطة التي نظمتها وزارة الداخلية في عيدها الـ69، وتتزامن مع 25 من يناير من كل عام.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

رئيس جامعة طنطا يهنئ الرئيس السيسي ووزير الداخلية بـ عيد الشرطة

الفرق بين 25 يناير في عامي 1952 و2011.. أحمد موسى يوضح بالفيديو

أحمد موسى: الرئيس السيسي استعاد هيبة الدولة المصرية بعد أحداث يناير

لواء د. عبد العزيز قطاطو يكتب: تهنئة لرجال الشرطة في عيدهم

البحوث الإسلامية يهني الرئيس السيسي ورجال الأمن والشعب المصري بعيد الشرطة وذكرى 25 يناير

محافظ بورسعيد ومدير الأمن يضعان إكليلا من الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة

ترشيحاتنا

ترتيب الدوري الإنجليزي.. السيتي في الصدارة مؤقتاً

الأهلي يُفعل تعاقد أكرم توفيق الجديد.. واللاعب مستمر 5 سنوات

جماهير الأهلي تهاجم رمضان صبحي بعد مباراة بيراميدز.. فيديو

بيان رسمي من الاتحاد الدولي لكرة اليد للرد على ادعاءات سلوفينيا

محمد فاروق يفتح النار على التحكيم: عايزين نعرف انتوا بترجعوا للـ VAR إمتى؟

طلبها ولم يستلمها.. عرض سيارة معمر القذافي من طراز مايباخ 57S للبيع مقابل 1.17 مليون دولار

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الفيروس موجود منذ زمن.. ابنة أول مصاب بكورونا في بريطانيا تفجر مفاجأة.. صور

خليفة أينشتاين.. شاهد طفلة تتحدث بطلاقة في عمر 14 شهرًا فقط.. صور

شاهد.. إصدار طراز Alpine الكهربائي الجديد من رينو الفرنسية