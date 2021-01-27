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رياضة

الدوري الإنجليزي.. مانشستر سيتي يكتسح وست بروميتش بخماسية دون رد

الأربعاء 27/يناير/2021 - 01:57 ص
صدى البلد
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القسم الرياضي
تقدم فريق مانشستر سيتي على وست بروميتش ألبيون بخمسة أهداف مقابل لا شيء، في الجولة العشرين لبطولة الدوري الإنجليزي.

افتتح إلكاي جوندوجان التسجيل لـ مانشستر سيتي في الدقيقة السادسة، قبل أن يضاعف زميله جواو كانسيلو من تقدم السيتيزينز بهدف ثان في الدقيقة 20.

وفي الدقيقة 30 عاد جوندوجان ليوقع على الهدف الثاني له والثالث لفريقه، ليسجل بعدها رياض محرز الهدف الرابع لمانشستر سيتي في الدقيقة 45 من تسديدة يسارية رائعة.

ثم ساد أداء هادىء لأجواء الشوط الثاني بعد أن يسجل، رجيم ستيرلينج، الهدف الخامس، التي أصبحت مباراة من طرف واحد فرض فيها السيتيزينز سيطرته على أرضية ذا هاوثورنز.

ويتصدر السيتي بقيادة، بيب جوارديولا، ترتيب جدول البريميرليج بفارق نقطة واحدة عن نادي مانشستر يونايتد، بينما يحتل وست بروميتش المركز 19 ب 11 نقطة فقط.
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