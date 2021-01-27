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فخورة بأهلي.. فتاة تتحدث عن تجربتها مع كفالة اليتيم.. وأمها بالكفالة: دخلت قلبي

الأربعاء 27/يناير/2021 - 07:19 ص
صدى البلد
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هاني حسين
روت "أمنية المشد" كواليس تجربتها مع كفالة اليتيم، قائلة:" عندي 26 سنة وحبيت اتكلم عن إني مكفولة بلا خجل، بالعكس أنا فخورة بأهلي".

وقالت أمنية المشد في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج " كلمة اخيرة  "المذاع على قناة " أون"، :" حبيت أشجع الناس للحديث عن كفالة اليتيم كي يصبح الأيتام المكفولين أسوياء في المستقبل".

وأضافت أمنية المشد:"  زمان في المدرسة  كانوا بيسألوني عن سبب تغيير اسم والدي وقلت لهم إن والدي لديه اسمان، وبعد دخول الجامعة أبلغت اصدقائي انني مكفولة وانا فخورة بأهلي".

من جانبها قالت أمينة، والدة أمنية بالكفالة: "كفالة اليتيم أمر لا خجل منه وانا فخورة بأمنية وقدرنا نربيها كويس وشايفة قدامي بنت ناجحة".

واضافت أمينة: "زمان كنت أتوجه مع زوجي إلى أماكن تواجد الاطفال اليتامي لتلبية احتياجاتهم ولما شفنا أمنية كان عندها 5 شهور دخلت قلبنا من المرة الاولى وقررنا كفالتها".

وأكملت أمينة: "أمنية وهي صغيرة  كنا نبلغها أن والديها متوفيان وكنا نصر على قيامها بقراءة الفاتحة لهما  وكانت عارفة انه هناك أب وأم  لها توفوا ".

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