حكم إزالة الشعر بالليزر للمرأة في الأماكن الحساسة.. أمين الفتوى يرد.. فيديو

قال الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يجوز عمل الليزر للمرأة لإزالة الشعر في الأماكن التي ليس فيها عورة مغلظة كالذراع أو الساقين أو الوجه، وهذا للشعر الذي في جسد المرأة.

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وأضاف "ممدوح"، في البث المباشر لصفحة دار الإفتاء، أن فقهاء الحنابلة قالوا إنه يجوز للمرأة التي لا تستطيع أن تزيل الشعر من بعض الأماكن أن تستعين بأخرى لمساعدتها في إزالة هذا الشعر ، وبالتالي يجوز للمرأة أن تستعمل الليزر في هذه الأماكن ويستحسن أن تكون طبيبة مسلمة تتولى هذه المسئولية.





حكم إزالة شعر المناطق الحساسة بالليزر

أكدت دار الإفتاء، أنه لا بأس بإزالة الشعر في المناطق الحساسة بأي طريقة مباحة غير ضارة، حتى لو كانت الإزالة فيها دائمة أي باستعمال الوسائل الحديثة كـ"الليزر"، شرط أن يراعى الجنس عند فعل ذلك، فيفعل ذلك الرجل بالرجل والمرأة بالمرأة.

واستشهدت الإفتاء بما ورد في القرآن عن إباحة الزينة بضوابطها الشرعية، حيث قال تعالى: «قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ».

واستندت أيضًا على قول للنبي محمد «إِنَّ اللهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ" وقوله عن الخصال التي ينبغي أن يأخذ الناس بها: "الْفِطْرَةُ خَمْسٌ- أَوْ خَمْسٌ مِنَ الْفِطْرَةِ- الْخِتَانُ، وَالِاسْتِحْدَادُ، وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ، وَنَتْفُ الْإِبْطِ، وَقَصُّ الشَّارِبِ».



حكم إزالة الشعر أثناء الحيض

قال الدكتور محمد عبدالسميع، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، في إجابته عن سؤال: «ما حكم إزالة الشعر أثناء الحيض؟»، إنه يجوز إزالة الشعر أثناء الحيض، ولا شيء في ذلك، كما أنه لا يؤثر في صحة الصوم، ولا ينقص من أجره.





أوضحت دار الإفتاء، أنه يستحب لمن كان على جنابة وأراد حلق شعره أو قصه أو نزعه بالنتف ونحوه أو قص أظفاره أن يؤخر ذلك لما بعد الغسل والتطهر؛ لأن تطهره بيده؛ بمعنى أنه يملك التطهر في الحال، وكذلك الحال بالنسبة للحائض أو النفساء إذا أمكنها الصبر عن إزالة الشعر وقص الأظفار إلى أن يرتفع عنها عذرها، ومع ذلك فلا مانع شرعًا من إزالة أيٍّ من هؤلاء للشعر الزائد أو قص الأظفار أو نحو ذلك، خصوصًا إذا لم تطق المرأة الصبر حتى ذلك الحين.



