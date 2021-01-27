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توك شو

المسلماني: بايدن أمامه تحدي فيروس كورونا وتوفير اللقاح.. فيديو

الأربعاء 27/يناير/2021 - 07:00 ص
المسلماني
المسلماني
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هاني حسين
قال الإعلامي والكاتب أحمد المسلماني، إن الـ 100 يوم الأولى في ولاية الرئيس الأمريكي بايدن هي خلاصة تكوين الصورة الذهنية للرئيس الأمريكي.

وأضاف أحمد المسلماني، في حواره مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي"، :"  إذا نجح في الـ 100 يوم الاولى يستطيع إدارة شؤون أمريكا بشكل أفضل أما إذا تعثر؛ سيعطي انطباعا سلبيا يلاحقه في سنوات حكمه".

وتابع احمد المسلماني: "الرئيس بايدن أمامه تحدي فيروس كورونا وهناك أكثر من 400 ألف وفاة بفيروس كورونا وبادين أعلن أنه سيتم الوصول إلى 600 ألف وفاة بفيروس كورونا في أمريكا".

وأكمل أحمد المسلماني:"  بايدن وضع خطة لمواجهة كورونا وتلقيح 100 مليون مواطن أمريكي خلال 100 يوم فقط وبايدن لديه مشكلة بأنه لا يملك معلومات كافية عن الوضع الوبائي وهناك من حصل على الجرعة الأولى ولكن لا تتوافر له الجرعة الثانية في التوقيت الملائم".

ولفت أحمد المسلماني إلى أن:"  التحدي الآخر هو  توفير اللقاح لأي أمريكي يرغب فيه دون الحاجة في الانتظار في لائحة انتظار، وهناك تحدي الجوع في أمريكا وبايدن اعلن ان امريكا بها 42 مليون جائع"
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