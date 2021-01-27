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أخبار العالم

البرلمان التونسي يمنح الثقة للوزراء الجدد في حكومة المشيشي

الأربعاء 27/يناير/2021 - 12:39 ص
البرلمان التونسي
البرلمان التونسي يمنح الثقة للوزراء الجديد في حكومة المشيشي
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قسم الخارجي
صوّت البرلمان التونسي لصالح منح الثقة للتعديلات الوزارية في حكومة هشام المشيشي، حيث صادق البرلمان بالأغلبية على التعديل الحكومي الذي يشمل 11 وزيرًا.

وخلال جلسة البرلمان التونسي المنعقدة مساء الثلاثاء، منح النواب الثقة لوزير العدل المقترح يوسف الزواغي، حيث صوت 140 بـ نعم، و49 ضد، و3 محتفظ، بحسب إذاعة "موزاييك التونسية".

كما صادق البرلمان التونسي على منح الثقة لوزير الداخلية المقترح وليد الذهيبي، ووزير الصحة الجديد الهادي خيري.

بدوره قال هشام المشيشي، رئيس الحكومة التونسية خلال الجلسة إن حكومته‏ لا تخلط بين الاحتجاجات الشرعية وأعمال الشغب، مؤكدًا في الوقت نفسه حرصه على حماية الأرواح والمؤسسات والممتلكات العامة والخاصة.

وعن الانتقادات الموجهة للوزراء الجدد، تعهد رئيس الوزراء التونسي باتخاذ الاجراءات اللازمة اذا ثبت يقينا ما يمس بنزاهة أي شخص. 
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