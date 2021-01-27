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رياضة

هاني سعيد يشيد بأداء رمضان صبحي والتحكيم أمام الأهلي.. ويؤكد: أروابارينا مستمر مع بيراميدز

الأربعاء 27/يناير/2021 - 12:50 ص
هاني سعيد
هاني سعيد
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عبدالله هشام
قال هاني سعيد، المدير الرياضي لنادي بيراميدز، إن المدرب الأرجنتيني رودلفو أروابارينا، مستمر مع بيراميدز خلال الفترة المقبلة.

وأضاف هاني سعيد خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، إن أروابارينا، مستمر مع بيراميدز، ولا صحة للتقارير التي تحدثت عن اقترابه من الدوري الإماراتي.

وأكد هاني سعيد أن بيراميدز، خاض لقاء الأهلي بحثًا عن النقاط الثلاثة، مضيفا أن الأداء التحكيمي كان جيدًا وقرارات جهاد جريشة كانت موفقة.

كما أشاد هاني سعيد، بالمستوى الذي قدمه لاعبو بيراميدز خلال مواجهة الأهلي، وفي مقدمتهم، رمضان صبحي.
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