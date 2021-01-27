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على الهواء.. هاني شنودة يؤلف مقطوعة موسيقية من وحي أحداث فيروس كورونا.. فيديو

الأربعاء 27/يناير/2021 - 01:00 ص
الموسيقار الكبير
الموسيقار الكبير هاني شنودة
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محمود محسن
ألَّف الموسيقار الكبير هاني شنودة، مقطوعة موسيقية، على الهواء، من وحي أحداث فيروس كورونا الذي أصاب العالم العام الماضي.

وأضاف "شنودة" خلال لقاء له ببرنامج "من مصر" عبر فضائية "سي بي سي" أن معنى تلك المقطوعة هو "حزن مع أمل" الحزن بسبب فيروس كورونا والأمل في الشفاء منه.

وقال الموسيقار الكبير هاني شنودة، إن أول فيلم قمت بعمله "لا عزاء للسيدات" مع الفنانة فاتن حمامة، وتحدثت معها وقدمت أداءً جيدًا حينها. 

ولحَّن الموسيقار هاني شنودة موسيقى بعض الأفلام التي قام بأدائها، مثل أفلام "المشبوه، وشمس الزناتي، وعصابة حمادة وتوتو".

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