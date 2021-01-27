أهلاوي ولا زملكاوي.. أحمد موسى يداعب محافظ الوادي الجديد على الهواء

داعب الإعلامي أحمد موسى، اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، على الهواء، برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء أمس الثلاثاء.





وسأل الإعلامي أحمد موسي، المحافظ، قائلا :"حضرتك أهلاوي ولا زملكاوي، والأهلي لعب ماتش كبير مع بيراميدز"، ليرد قائلا :"انا مصري يا استاذ احمد وبحب مصر".





وأضاف الزملوط، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي احمد موسى، أننا نستخرج سم العقارب ويتم تصديرها للخارج، لافتا إلى أن سعر جرام سم العقارب من ٣ الي ١٠ آلاف دولار، تستخدم لإنتاج المصل.





وأشار إلى أن صاحب فكرة سم العقارب، لديه ٨٠ ألف عقرب، ولديه تصريح من وزارة الصحة للإشراف، لافتا إلى أن الوزارة استفادت من العقارب بعد أن كانت أزمة كبيرة وخطيرة.





وقال اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، إن محافظة الوادي الجديد تشهد نهضة عمرانية كبيرة، مضيفا أن القيادة السياسية تولي اهتماما كبيرا بها.





وأكد الزملوط، أنه ناقش خلال اجتماع موسع خطط تطوير مركز الفرافرة مع كل القيادات، مشيرا الي أن العمل على تطوير القرى ، يشمل كل البنية التحتية.



