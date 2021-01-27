أخبار التوك شو| أحمد موسى يفتح النار على قناة الجزيرة.. الأرصاد تحذر من تقلبات جوية.. و«تاج الدين» يطمئن الخائفين من تلقي لقاح كورونا

تناولت برامج التوك شو أمس الثلاثاء، العديد من القضايا والموضوعات المهمة نرصدها لكم خلال التقرير التالي:





شنّ الإعلامي أحمد موسي، هجوما حادا على قناة الجزيرة القطرية، مؤكدا أنها قناة تعمل لصالح الإرهاب في الوطن العربي ولا تعمل باي مهنية على الإطلاق.





قال الدكتور عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، إن القلق من تلقي التطعيمات متوقع بسبب تخوف المواطنين من اخذها لانها شىء جديد واي شيء جديد يكون مصدر للخوف والقلق مشيرا إلى أن فيروس كورونا مرض جديد والتطعيم جديد ايضا .





قال الدكتور محمد عبد الفتاح، رئيس الإدارة المركزية للشئون الوقائية بوزارة الصحة، إن الدولة قررت عدم تطعيم الفئات ذات الأولوية بشكل سريع إلا بعد التأكد من توافر جرعات الجرعة الثانية من التطعيم.





قال محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، إنه سيكون هناك نشاط للرياح على أغلب مدن الجمهورية خلال الـ 72 ساعة المقبلة، مضيفاً "نشاط الرياح سيكون مثيرًا للرمال والأتربة على الطرق المكشوفة ولكن بشكل لا يعيق الرؤية على الطرق".





قالت الإعلامية آية عبد الرحمن، إنه في اثناء اجراء تلفزيوني مسجل مع المهندس الراحل أبوطالب توفيق رئيس مجلس إدارة شركة الصيانة و الاعمال الفنية، وأثناء الحديث عن المهندسين المصريين توفى.





قال هشام نصر رئيس اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم لكرة اليد ورئيس اتحاد اليد، تعليقا على إدعاء منتخب سلوفينيا بتعرض لاعبين في المنتخب للتسمم بسبب الطعام، :" كنت أتمنى أن تكون نظرة سلوفينيا للبطولة من خلال وجهة نظر 32 منتخبا سعداء بالتواجد في مصر ، ويشكر في التنظيم وسط أجواء رائعة".





قال هاني جلال البيلي والد ناشئ نادي السكة الحديد الذي توفي داخل الملعب، أن نجله بلع لسانه في النادي ولم يتم إسعافه؛ لعدم وجود طبيب علاوة علي عدم وجود سيارة إسعاف.



