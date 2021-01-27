مُسن يستغيث بالصحة لإجراء عملية تضخم في الغدة الدرقية على نفقة الدولة.. صور

ناشد المواطن ابراهيم عبدربه ابراهيم، البالغ من العمر 67 عاما، في رسالة لـ"خدمة القرّاء" التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، المسئولين فى وزارة الصحة الموافقة بإجراء عملية على نفقة الدولة "ورم فى الغدة الدرقية".





ويقول فى رسالته : أنا رجل مُسن ومعاشى لا يكفى تكاليف العلاج والمعيشة ، كنت أعيش حياة مستقرة إلى أن أراد الله وأصبت "بتضخم كبير في الغدة الدرقية غير طبيعي يتجه الي داخل القصبة الهوائية، ويصعب عليّ عملية التنفس، كما يؤدى الى حالة من الاختناق، بالإضافة لصعوبة فى عملية البلع"، وأنا بحاجة إلى إجراء عملية ولا أمتلك المبلغ لإجرائها.





وأضاف: أكثر من طبيب أقرّ أن حالتى بحاجة إلى إجراء العملية فى أسرع وقت ممكن لصعوبة الحالة ، وأقل مصاريف 50.000 جنيه، وظروفى المادية لا تتحمل، والمعاش مش بيكفى الأكل والشرب والحياة المعيشية.





وأشار: من يباشر حالتى ويراعينى أخى الأكبر البالغ من العمر 77 عامًا، وهو رجل مُسن وحركته خفيفة، وليس لنا من يرعانا إلا الله.





وناشد وزارة الصحة بأن تنظر إليه نظرة رحمة وعطف، بالموافقة علاجه على نفقة الدولة ، نظرًا لعدم قدرته على تحمل تكلفة العملية ، خصوصا في ظل الحياة المعيشية الصعبة ، ودخول أخي دار مسنين ليجد من يراعى حالته الصحية.





الرقم القومي للحالة: 25405220103018

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