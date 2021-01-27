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بين الناس

مكتب بريد الحفير في بلقاس رحلة عذاب لكبار السن

الأربعاء 27/يناير/2021 - 09:01 ص
صدى البلد
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وسام مختار
يعيش أبناء قرية الحفير والأمل  التابعة لمركز ومدينة بلقاس محافظة الدقهلية في معاناة، بسبب سوء حالة مكتب البريد، حيث تتلخص معاناة الأهالي في طوابير الانتظار والاصطفاف أمام المكتب، نظرًا لضيق المكان، مما يؤدي بهم إلى الوقوف بالساعات في حر الشمس لكي يسحبوا الأموال أو يقبضوا المعاشات .

ويقول الأهالى فى رسالة بعث بها لخدمة "بين الناس" الذى يقدمها موقع صدى البلد: الموظفون يعاملون الناس بطريقة غير آدمية بالمرة ، حيث يستند كل منهما على العكاز، في رحلة تحصيل المعاشات من مكتب بريد الحفير. 

وأضافوا: كل شهر نعاني أثناء صرف المعاش ونقف بشكل منتهى المهانة وعدم الآدمية، موضحين "شئ محزن مكان غير آدمي لا للموظف ولا للناس"، "كل مكاتب البريد أصبحت ممتازة إلا مكتب بريد الحفير والأمل، فإن هذا المنظر لا يرضى الله ولا يرضى إنسان فى عز البرد ده، وكبار سن ومرضى وفى فصل الصيف نتعرض لدرجة حرارة عالية.. مين المسئول؟.
وأشاروا إلى أنه لا توجد استراحات كافية للمواطنين، الذين يوفدون منذ الصباح الباكر على مكاتب البريد لقضاء مصالحهم، ولا يواجد كراسي لكبار السن، والإنترنت ضعيف جدًا، وخدمات المواطن صفر .
  
وناشدوا المسئولين النظر إليهم بعين الرحمة والعمل على تطوير مكتب بريد الحفير رأفة بكبار السن والمرضى وذوى الاحتياجات الخاصة . 

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.
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