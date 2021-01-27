رئيس اللجنة الطبية باتحاد كرة اليد يكشف حقيقة أزمة الوعكات الصحية بسبب الوجبات.. فيديو

قال الدكتور محمود العدل، رئيس اللجنة الطبية باتحاد كرة اليد، إن المنتخب المصري لكرة اليد كان هدفه الأساسي هو الدخول إلي الـ 8 الكبار وهذا إنجاز كبير للمنتخب المصري .
وأضاف محمود العدل خلال مداخلة هاتفية في برنامج آخر النهار المذاع علي قناة النهار، أن منتخب الدنمارك الذي سيلعب مع المنتخب الوطني المباراة القادمة هو بطل العالم العام الماضي وهو المرشح الأول للفوز بالبطولة حسب تقارير استطلاع الرأي بالإضافة إلى أن منتخب الدنمارك لديه أفضل حارس مرمى في العالم وسجل حتى الآن 170 هدفاً.
وأوضح محمود العدل، أن أزمة الوعكات الصحية بسبب الوجبات التي حدثت للاعبين غير صحيحة وهي شائعات، مؤكدًا أن وزارة الصحة هي القائمة على الإشراف على البطولة، وأن مصر أبهرت العالم بتنظيم بطولة كأس العالم لكرة اليد رغم الظروف التي يشهدها العالم.