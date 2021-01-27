رئيس اللجنة الطبية باتحاد كرة اليد يكشف حقيقة أزمة الوعكات الصحية بسبب الوجبات.. فيديو

قال الدكتور محمود العدل ، رئيس اللجنة الطبية كرة اليد، إن المنتخب المصري لكرة اليد كان هدفه الأساسي هو الدخول إلي الـ 8 الكبار وهذا إنجاز كبير للمنتخب المصري . باتحادهدفهالأساسي





وأضاف محمود العدل خلال مداخلة هاتفية في برنامج آخر النهار المذاع علي قناة النهار، أن منتخب الدنمارك الذي سيلعب مع المنتخب الوطني المباراة القادمة هو بطل العالم العام الماضي وهو المرشح الأول للفوز بالبطولة حسب تقارير استطلاع الرأي بالإضافة إ لى أن منتخب الدنمارك لديه أفضل حارس مرمى في العالم وسجل حتى الآن 170 هدفاً.



