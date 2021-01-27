بعد فقد عمله وضياع بصر أبنائه.. مواطن يستغيث بالمسئولين لتوفير فرصة عمل

ناشد المواطن سامح نصر علي عبدالمقصود، البالغ من العمر 39 عامًا، الحاصل علي بكالوريوس خدمة اجتماعية، في رسالة بعث بها لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، المسئولين لتوفير فرصة عمل.





ويقول فى رسالته:

"كنت أعمل في شركة وكنت مديراً لأحد فروعها في جدة، ومعي شهادة تقدير من جميع الشركات التي قمت بالعمل لديهم ، ولكن أثناء ولادة زوجتى 3 توأم ، تم دخول اثنين الى الحضانة و لأن مصاريف الحضانات الخاصة غالية فتم نقلهم إلى المستشفى الأميري ووضعهم فى الحضانة لمدة شهر وبعد 3 شهور لاحظنا أن الطفلة الثالثة تقوم بالإشارة علي الأشياء والطفلين لا يوجد منهما أى استجابة أو أي رد فعل فقمنا بالكشف عليهم لدى أكثر من طبيب في أشمون والقاهرة وطنطا وشبين وجميعهم أجمعوا على أن الأطفال أصيبوا بالعمى نتيجة لإهمال طبي، وتم رفع قضية علي المستشفى وتحولوا "طب شرعي" القاهرة وأثبتوا وجود إهمال طبي وعدم متابعة عيون علي الأطفال داخل الحضانة لمدة شهر كامل أدى الي فقدان بصرهم وللأسف اتحولوا طب شرعي شبين وطنطا وبعد ما قالوا وهما بيكشفوا إن دا إهمال طبي لقينا في القرار إن دا مش إهمال طبي وضاع حق أطفالى ومستقبلهم.





وأضاف: قمت بإجراء عملية وطبعًا مصاريف العمليات في المستشفيات الخاصة غالية وصرفت كل ما أملك علي أمل أن يرجعلهم نظرهم لكن للأسف مفيش نتيجة، والأطفال دلوقتي عندهم سنتين، وأنا فقدت عملى بالخارج.





وناشد المسئولين الوقوف بجانبه ومساعدته فى إيجاد عمل مناسب، بعد أن ضاع مستقبله وكل ما يملك من أموال على تكاليف عمليات أبنائه الذين فقدوا بصرهم نتيجة إهمال طبى .





للتواصل مع القارئ من خلال رقم :

0 121 135 7282





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