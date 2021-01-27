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فن

بالطبلة.. شاهد أحمد داوود يكتشف موهبة جديدة له

الأربعاء 27/يناير/2021 - 03:04 ص
صدى البلد
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ميرنا محمود
شارك الفنان أحمد داوود، متابعيه بصورة جديدة ، وذلك عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور "إنستجرام" .

وظهر أحمد داوود وهو يمسك "طبلة"، وعلق علي الصورة: "فرحة إني اكتشفت إني بعرف أطبل في أول مرة أمسك فيها طبلة، مساء الفل".

وخاض أحمد داوود ، السباق الرمضاني الأخير 2020، بمسلسل "لعبة النسيان" لـ دينا الشربيني، وبجانب كل من إنجي المقدم، ورجاء الجداوي ونخبة من النجوم، وهو تأليف تامر حبيب، وإخراج أحمد شفيق.
 
بينما انتهت حلقات مسلسل "لعبة النسيان" بمفاجأة كبرى كشفت خيوط كل الأحداث بعد أن واجهت رقية عائلة الشيال وكشفت فسادهم واختارت ان تعيش حياتها في هدوء مع ابنها بعيدا عنهم.
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