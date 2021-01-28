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بين الناس

ترعة النبيرة تحصد أرواح أهالي قرية كفر عسكر فى البحيرة

الخميس 28/يناير/2021 - 09:00 ص
صدى البلد
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وسام مختار
أزمة حقيقية يعيشها أهالي قرية كفر عسكر صفط خالد –ايتاي البارود - البحيرة ، بسبب  تواجد ترعة تمر بوسط القرية التى تنذرهم يوميًا بإمكانية حصد أرواح أبنائهم وتحقيق كوارث إنسانية، بسبب وقوع العديد من الحوادث.  


ويقول المواطن صبرى شحاتة محمد ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد" يوجد داخل الكتلة السكنية ترعة النبيرة  حيث يغرق الكثير من الأطفال وأصبحت بؤرة للتلوث وسط بيوت الأهالى ،بعد أن تحولت إلى مستنقع للمخلّفات والحيوانات النافقة.

وأشار:الإضافة إلى تراكم القمامة على جانبيها،ما يعرض الكثير من الاهالي للإصابة بالأمراض،بالإضافة إلى انسداد مجرى الترعة،وعدم وصول مياه الرى إلى الكثير من الأفدنة,وان المساحة  التي تحتاج الي تغطية تقدر بحوالي 400 متر وتغذي هذه الترعة المفرخ السمكي بصفط خالد حيث انه يوجد بها عوائق للفلاحين الذين يروون الاراضي .

مناشد المسئولين اتخاذ اللازم تجاه تغطية الترعة داخل الكتلة السكنية ومساحتها 400 متر ترحما بالاطفال الذين يغرقون في هذه الترعة كل يوم  وترحما بنا من الامراض والحشرات .
رقم قومي / 27907191800599

للتواصل مع القارئ من خلال رقم
01009626960
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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.
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