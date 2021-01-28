ترعة النبيرة تحصد أرواح أهالي قرية كفر عسكر فى البحيرة

أزمة حقيقية يعيشها أهالي قرية كفر عسكر صفط خالد –ايتاي البارود - البحيرة ، بسبب تواجد ترعة تمر بوسط القرية التى تنذرهم يوميًا بإمكانية حصد أرواح أبنائهم وتحقيق كوارث إنسانية، بسبب وقوع العديد من الحوادث.









ويقول المواطن صبرى شحاتة محمد ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد" يوجد داخل الكتلة السكنية ترعة النبيرة حيث يغرق الكثير من الأطفال وأصبحت بؤرة للتلوث وسط بيوت الأهالى ،بعد أن تحولت إلى مستنقع للمخلّفات والحيوانات النافقة.





وأشار:الإضافة إلى تراكم القمامة على جانبيها،ما يعرض الكثير من الاهالي للإصابة بالأمراض،بالإضافة إلى انسداد مجرى الترعة،وعدم وصول مياه الرى إلى الكثير من الأفدنة,وان المساحة التي تحتاج الي تغطية تقدر بحوالي 400 متر وتغذي هذه الترعة المفرخ السمكي بصفط خالد حيث انه يوجد بها عوائق للفلاحين الذين يروون الاراضي .





مناشد المسئولين اتخاذ اللازم تجاه تغطية الترعة داخل الكتلة السكنية ومساحتها 400 متر ترحما بالاطفال الذين يغرقون في هذه الترعة كل يوم وترحما بنا من الامراض والحشرات .

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