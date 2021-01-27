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بسبب قيود الإغلاق.. تجدد المواجهات بين اليهود المتشددين والشرطة الإسرائيلية

الأربعاء 27/يناير/2021 - 06:01 ص
اشتباكات بأسرائيل
اشتباكات بأسرائيل
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محمود محسن
أذاعت فضائية "يورونيوز عربية"، لقطات، يظهر من خلالها تجديد المواجهات بين اليهود المتشددين والشرطة الإسرائيلية، التي أكدت اعتقال 14 شخصا ممن تظاهروا ضد إجراءات الإغلاق الخاصة باحتواء فيروس كورونا.

وأضرم المتظاهرون في حي "ميئا شعاريم" في القدس، النار في حاويات القمامة وألقوا الطماطم نحو عناصر الشرطة الذين ردوا بفتح خراطيم المياه.

وقالت الشرطة في بيان إن العناصر "تعرضوا للهجوم عند وصولهم من أجل تطبيق أنظمة الإغلاق". وأضافت أن المتظاهرين ردوا "بإغلاق الطرق وإلقاء الحجارة على قوات الأمن" ما أدى إلى اعتقال ثمانية.

وشهدت كل من مدينة بيت شميش ومستوطنة موديعين في الضفة الغربية المحتلة، أيضا اشتباكات بين الشرطة واليهود المتشددين، انتهت باعتقال ستة.

من جهته، أشاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو استجابة الشرطة بعد أن اشتبك متظاهرون من اليهود المتشددين مع قوات الأمن واضرموا النيران في حافلة، ما أدى إلى إصابة سائقها ونقله إلى المستشفى للعلاج.
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