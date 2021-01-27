أهالي منية إبيار في الغربية للمسئولين: القرية معدومة الخدمات

معاناة كبيرة يعيشها أهالى قرية منية إبيار التابعة لمركز ومدينة كفر الزيات بمحافظة الغربية بسبب تدنى مستوى معظم الخدمات ، سواء الصحية أو غاز طبيعى أو مكتب بريد و تراكم تلال القمامة وعدم توفير وسائل مواصلات وتهالك شبكة الطرق التى تعرض حياتهم للخطر .





ويقول الأهالى فى رسالتهم من خلال خدمة شكاوى "بين الناس" بموقع "صدى البلد": "القرى من حولنا تتطور ونحن كما نحن نسمع الوعود والتعهدات دون أى تنفيذ على أرض الواقع، فالقرية محرومة من الخدمات الصحية ، مما يعرض حياة أهالى القرية إلى الخطر فى ظل جائحة كورونا ، ولا يوجد خدمة الغاز الطبيعى بالقرية علما بأن قرية إبيار المجاورة للقرية سيتم دخول الغاز بها وسيمر خط الغاز بقريتهم.





وأضافوا : الطرق غير ممهّدة، وتحتاج إلى الرصف للتخفيف عن المواطنين، خاصة في فصل الشتاء، وتحول بعض الطرق لبرك من المياه بسبب سقوط الأمطار ويصعب السير عليها والتنقل من وإلى المناطق لممارسة الحياة اليومية ، كما أن هناك معاناة أخرى للأهالى لعدم وجود طريقة مواصلات بشكل مباشر للتنقل من القرية إلى مدينة كفرالزيات أو مدينة طنطا وطالب الأهالى بإنشاء موقف سيارات بالقرية أو عمل خطوط سير للسيارات من القرية إلى مدينتي كفر الزيات وطنطا.





وأشاروا إلى أن هناك العديد من كبار السن يعانون أشد المعاناه لعدم وجود مكتب بريد بالقرية لصرف المعاشات مما يتسبب فى إرهاقهم ماديًا وصحيا لوجود تكدس بمكتب بريد قرية إبيار. وطالب الأهالى بإنشاء مكتب بريد للقرية علما بأن هناك مكانا متوفرا لانشائه لخدمة أهالى القرية والعزب المجاورة ولا يوجد ماكينات Atm لصرف المرتبات والمعاشات رفقًا بالأهالى وكبار السن.





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