استياء أولياء أمور مدرسة الشهيد الشعيب الإعدادية بقرية حاجر المريس لعدم توصيل مياه الشرب

اشتكى أهالى قرية حاجر المريس التابعة لمركز ومدينة الطود غرب محافظة الأقصر ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، متضررين من إدارة الطود التعليمية وعدم متابعة مدرسة الشهيد الشعيب الإعدادية المشتركة التابعة لإدارة الطود التعليمية.





ويقول المواطن محمد محمود طايع عبدالهادي فى رسالته: إن المدرسة تحتاج الي توصيل خط مياه ٤بوصة وعداد مياه كبير لدخول المياه التي تكفي احتياجات المدرسة موضحا أن وصلة المياه والعداد الحالي تم تركيبه بالجهود الذاتية لأولياء أمور الطلاب .





وأضاف: العداد صغير الحجم وكذلك توصيلة خط المياه الخارجة من شبكة المياه حجمها صغير وغير كافية لمرافق المدرسة والتي تشمل :حجرة معمل العلوم وحجرة التربية الزراعية بالمدرسة لزوم العمل واحتياجات المياه في تلك المرافق من الأشياء الضرورية أحدهما في الدور الثانى والثالث العلوي و من الضرورى توصيل المياه الي الخطوط الخاصة بالحريق في استخدامها عند اللزوم .





وأضاف نشكو من تجاهل الموافقة علي إخطار الجهات المختصة لعمل اللازم من إبلاغ شبكة المياه ، لافتا إلى أن هيئة الابنية التعليمية قامت بتجهيز خط المياه لاستقبال الخط الرئيسي، و تقدمنا له بأكثر من طلب لكن مدير الإدارة يماطل ويتجاهل برغم من أنه تم إخطاره بطلب من إدارة المدرسة في ١٠ أكتوبر ٢٠١٩ وفي استعجال في طلب اخر بالتذكير في ٧ أكتوبر ٢٠٢٠.





لذا نناشد المسئولين بالنظر فى الأمر واتخاذ اللازم نحو تركيب خط مياه وعداد مياه مناسب.





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