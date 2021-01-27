أخبار التوك شو | تأثير خطير للكحول إذا دخل في العين.. تفاصيل عن مشروع قانون حبس الزوج إذا ضرب زوجته

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية ، العديد من القضايا والموضوعات المهمة نرصدها لكم خلال التقرير التالي:





قال الدكتور عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، إن تنوع مصادر الحصول على اللقاحات؛ الهدف منها هو الحصول على أكبر كمية ممكنة، وجميع اللقاحات المتاحة في مصر تؤدي نفس الغرض بلا استثناء.

وأضاف "تاج الدين"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج يحدث في مصر المذاع علي قناة إم بي سي مصر: سأتلقى لقاح فيروس كورونا في دوري، حينما يأتي دوري، مشيرًا إلى أن جميع الأطباء في مستشفيات العزل يسعون للحصول على اللقاح.



قبل 30 يونيو.. وزير الزراعة يناشد الفلاحين المديونين سرعة الاستفادة من المبادرة أكد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أن مبادرة تسوية ديون العملاء المتعثرين بالبنك الزراعى المصرى تنتهى فى 30 يونيو المقبل.

وناشد وزير الزراعة، في مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" المذاع على الفضائية "الأولى" ويقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، المزارعين المديونين الانتهاء من سداد المديونيات وفقًا للمبادرة للاستفادة من مميزاتها فى الفترة المقبلة.



شن الاعلامي أحمد موسي، هجوما حادا على قناة الجزيرة القطرية، مؤكدا أنها قناة تعمل لصالح الإرهاب في الوطن العربي ولا تعمل باي مهنية على الإطلاق.





نائبة : مشروع قانون حبس الزوج إذا ضرب زوجته مازال "تحت التعديل" قالت النائبة أمل سلامة عضو لجنة الإعلام بمجلس النواب، إن الدولة حاليا أصبحت ملزمة بحماية المرأة من جميع أشكال العنف، فعقوبة الحبس المثار عليها الجدل، هي نتيجة الضرب المبرح الناتج عنه علامات، والتي تصل للعاهة المستديمة، فالمرأة نصف المجتمع، وتربى أجيالا، وحينما يحدث خلل نفسى للأسرة، يتبعه خلل في المجتمع، فالأطفال سيخرجون غير أسوياء، حينما يرون أمهم تُهان.

وأضافت سلامة، خلال برنامج "حديث القاهرة"، على القاهرة والناس، مع خيرى رمضان، وكريمة عوض، قانون العقوبات 242، كان يقول "الحبس مدة لا تزيد عن سنة"، وغرامة لا تقل عن 10 جنيهات، ولا تزيد عن 200 جنيه فى السابق.

طبيب: الكحول لو دخل العين يسبب قرحة .. فيديو قال الدكتور عمرو السمرة استاذ طب وجراحة العيون بمعهد بحوث أمراض العيون، إنه في الفترة الأخيرة تم رصد حالات تعاني من مشاكل في العين نتيجة استعمال المطهرات والكحول ودخولها العيون.

وأضاف عمرو السمرة في مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي"، أن دخول الكحول داخل العين يسبب قرحة في العين ويتفاوت حجمها وفق كمية الكحول التي دخلت العين".

وتابع عمرو السمرة:" فور دخول الكحول لـ العين يزيل الطبقة السطحية من قرنية العين ولو كانت القرحة صغيرة من الممكن أن يشفى الفرد منها سريعا أما لو كانت القرحة كبيرة تحتاج إلى علاج وتدخل سريع ".





قال الدكتور محمد عبد الفتاح، رئيس الإدارة المركزية للشئون الوقائية بوزارة الصحة، إن الدولة قررت عدم تطعيم الفئات ذات الأولوية بشكل سريع إلا بعد التأكد من توافر جرعات الجرعة الثانية من التطعيم.





قالت الإعلامية آية عبد الرحمن، إنه في اثناء اجراء تلفزيوني مسجل مع المهندس الراحل أبوطالب توفيق رئيس مجلس إدارة شركة الصيانة والأعمال الفنية، وأثناء الحديث عن المهندسين المصريين توفى.





رئيس اللجنة الطبية باتحاد كرة اليد يكشف حقيقة أزمة الوعكات الصحية بسبب الوجبات.. فيديو

قال الدكتور محمود العدل، رئيس اللجنة الطبية باتحاد كرة اليد، إن المنتخب المصري لكرة اليد كان هدفه الأساسي هو الدخول إلي الـ 8 الكبار وهذا إنجاز كبير للمنتخب المصري .

وأضاف محمود العدل خلال مداخلة هاتفية في برنامج آخر النهار المذاع علي قناة النهار، أن منتخب الدنمارك الذي سيلعب مع المنتخب الوطني المباراة القادمة هو بطل العالم العام الماضي وهو المرشح الأول للفوز بالبطولة حسب تقارير استطلاع الرأي بالإضافة إلى أن منتخب الدنمارك لديه أفضل حارس مرمى في العالم وسجل حتى الآن 170 هدفًا.





قال هاني جلال البيلي والد ناشئ نادي السكة الحديد الذي توفي داخل الملعب، أن نجله بلع لسانه في النادي ولم يتم إسعافه؛ لعدم وجود طبيب علاوة علي عدم وجود سيارة إسعاف.





أكد الدكتور محمود الأنصاري، استشاري المناعة والكائنات الدقيقة، أن العمل على التجارب السريرية لأي لقاح أو دواء يأخذ وقتا طويلا يصل إلى سنوات، وعدة شهور لا تكفي للإنتاج.