جامعة طنطا تعقد أول شراكة علمية لها في أفريقيا

وأشار رئيس جامعة طنطا، خلال تصريحات للتليفزيون الجيبوتي ، إلى أن شعاع مصر الحضارى والتعليمي، امتد إلى قلب القارة السمراء ، بعد أن استعادت مصر دورها القيادى والريادي فى إفريقيا فى عهد الرئيس السيسي.