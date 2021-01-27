جامعة طنطا تعقد أول شراكة علمية لها في أفريقيا

أكد الدكتور محمود ذكى، رئيس جامعة طنطا حرص القيادة السياسية المصرية على دعم التنمية المستدامة فى القارة السمراء، موضحًا أن الجامعة عقدت أول شراكة علمية لها فى أفريقيا، مع جامعة جيبوتى؛ لخدمة الأشقاء الأفارقة.
وأشار رئيس جامعة طنطا، خلال تصريحات للتليفزيون الجيبوتي، إلى أن شعاع مصر الحضارى والتعليمي، امتد إلى قلب القارة السمراء، بعد أن استعادت مصر دورها القيادى والريادي فى إفريقيا فى عهد الرئيس السيسي.
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وأوضح رئيس جامعة طنطا، خلال اللقاء أن الهدف من عقد شراكات علمية فى إفريقيا؛ هو تقديم تعليم بمعايير جودة عالمية للأشقاء فى القارة السمراء، وأحدث البرامج التعليمية فى مختلف التخصصات التى تساهم فى دعم المشروعات التنموية للأشقاء فى جيبوتى وتعزيز التعاون الأكاديمى فى مجالات التعليم والبحث العلمي.
وأكد استعداد جامعة طنطا لتلبية الاحتياجات التعليمية، وتوفير برامج التعليم المناسبة لأبناء الأشقاء فى دولة جيبوتي، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى.