العثور على رضيعة مُلقاة بجوار مسجد في أحد شوارع المحلة الكبرى

عثر أهالي منطقة صندفا التابعة لمدينة المحلة الكبري في محافظة الغربية على طفلة رضيعة بشارع الصياد على قيد الحياة ملقاة بالشارع بجوار أحد المساجد.





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وتلقى قسم شرطة المحلة الكبري من بلاغ من الأهالي يفيد العثور على طفلة رضيعة مُلقاة بالشارع بأرض فضاء بمنطقة صندفا التابعة لذات الناحية وانتقل ضباط القسم إلى موقع البلاغ.





وتبين من الفحص العثور على طفلة رضيعة حديثة الولادة مقطوعة الحبل السري.



