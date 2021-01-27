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فن

محمد سامي ينشر صورًا من كواليس نسل الأغراب.. شاهد

الأربعاء 27/يناير/2021 - 01:22 ص
صدى البلد
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ميرنا محمود
نشر المخرج محمد سامى، صورة له من كواليس مسلسل "نسل الأغراب" من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام". 

وعلق محمد سامى على الصورة : مسلسل نسل الأغراب إن شاء الله رمضان ٢٠٢١، للمخرج والمؤلف محمد سامي وللمنتج تامر مرسي.

وفي سياق آخر، كان المخرج محمد سامي قد رد على هجوم السوشيال ميديا عليه بعد كتابة "مُشرف على التأليف والإخراج" على مسلسل «لؤلؤ»، وقال إن الجمهور لا ينظر للجانب الإيجابي في الأمر، وهو أن مخرج العمل هو "مساعده" لمدة 6 سنوات، وهو يقدمه للجمهور.

وتابع في تصريحات له ببرنامج «The Insider»، المُذاع عبر قناة «دبي»: أن الموضوع لا يخص الجمهور، بل الشركة المنتجة والبطلة والصناع، وأكد أن من يتحدث في هذا الأمر غيران، ولفت إلى أنه يبشر الجمهور بمسلسل قوي جدا. 

مسلسل "لؤلؤ" تدور أحداثه في 45 حلقة، بطولة: مي عمر، أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقي، محمد الشرنوبي، إدوارد، هيدي كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدي هيكل، ومن تأليف محمد مهران، وإخراج محمد عبد السلام، وإنتاج شركة سينرجي.

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