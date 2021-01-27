محافظ البحر الأحمر: افتتحنا 62 وحدة إسكان بدوي في شلاتين.. فيديو

قال اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر ، إن العيد الوطني الـ 51 لمحافظة البحر الاحمر يتزامن مع يوم 22 يناير ، مؤكدا أن المحافظة انتهت من أعمال الشاطئ الرئيسي والذي تصل مساحته إلى كيلو متر في المرحلة الاولي .
وأضاف عمرو حنفي خلال مداخلة هاتفية في برنامج يحدث في مصر المذاع علي قناة ام بي سي مصر: قمنا بتطوير الميدان الرئيسي في مدخل الغردقة خلال 3 أشهر وهذا لرفع كفاءة المدينة وإعطائها شكلا حضاريا سياحيا .
وأوضح عمرو حنفي ،: افتتحنا المساكن البديلة للعشوائيات في سفاجا بتكلفة 36 مليون جنيه، كما افتتحنا الادارة التعليمية الجديدة في سفاجا بتكلفة 4 ملايين جنيه.
وتابع عمرو حنفي ، افتتحنا أمس 62 وحدة إسكان بدوى فى شلاتين بجانب تقديم خدمات أخرى بتكلفة 22 مليون جنيه.