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محافظ البحر الأحمر: افتتحنا 62 وحدة إسكان بدوي في شلاتين.. فيديو

الأربعاء 27/يناير/2021 - 04:00 ص
محافظ البحر الأحمر
محافظ البحر الأحمر
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إبراهيم القادري
قال اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر ، إن العيد الوطني الـ 51 لمحافظة البحر الاحمر يتزامن مع يوم 22 يناير ، مؤكدا أن المحافظة انتهت من أعمال الشاطئ الرئيسي والذي تصل مساحته إلى كيلو متر في المرحلة الاولي .

وأضاف عمرو حنفي خلال مداخلة هاتفية في برنامج يحدث في مصر المذاع علي قناة ام بي سي مصر: قمنا بتطوير الميدان الرئيسي في مدخل الغردقة خلال 3 أشهر وهذا لرفع كفاءة المدينة وإعطائها شكلا حضاريا سياحيا .

وأوضح عمرو حنفي ،: افتتحنا المساكن البديلة للعشوائيات في سفاجا بتكلفة 36 مليون جنيه، كما افتتحنا الادارة التعليمية الجديدة في سفاجا بتكلفة 4 ملايين جنيه.

وتابع عمرو حنفي ، افتتحنا أمس 62 وحدة إسكان بدوى فى شلاتين بجانب تقديم خدمات أخرى بتكلفة 22 مليون جنيه. 
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