محافظ البحر الأحمر: افتتحنا 62 وحدة إسكان بدوي في شلاتين.. فيديو

قال اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر ، إن العيد الوطني الـ 51 لمحافظة البحر الاحمر يتزامن مع يوم 22 يناير ، مؤكدا أن المحافظة انتهت من أعمال الشاطئ الرئيسي والذي تصل مساحته إلى كيلو متر في المرحلة الاولي . الأحمر





وأضاف عمرو حنفي خلال مداخلة هاتفية في برنامج يحدث في مصر المذاع علي قناة ام بي سي مصر: قمنا بتطوير الميدان الرئيسي في مدخل الغردقة خلال 3 أشهر وهذا لرفع كفاءة المدينة وإعطائها شكلا حضاريا سياحيا .





وأوضح عمرو حنفي ،: افتتحنا المساكن البديلة للعشوائيات في سفاجا بتكلفة 36 مليون جنيه ، كما افتتحنا الادارة التعليمية الجديدة في سفاجا بتكلفة 4 ملايين جنيه. جنيه



