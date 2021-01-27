ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

مصطفى الفقي: المواقف المصرية تظهر عند اللزوم وليس لها مقدمات.. فيديو

الأربعاء 27/يناير/2021 - 01:44 ص
مصطفي الفقي
مصطفي الفقي
Advertisements
إبراهيم القادري
قال الدكتور مصطفي الفقي، المفكر السياسي، إن أصعب المواقف لدى الرئيس الراحل مبارك؛ هو يوم وفاة حفيده، وليس يوم تخليه عن السلطة، مشيرًا إلى أن الداخلية في عصر مبارك شالت الليلة كلها، وكان لها يد في كل شيء في الدولة.

وأضاف مصطفي الفقي خلال لقائه في برنامج يحدث في مصر المذاع علي قناة إم بي سي مصر، إنني أتذكر أن هناك أحدًا قال لى وقت الثورة، إن حبيب العادلي قادر على مقاومة وحل الموقف خلال يومين أو ثلاثة؛ وهذا بسبب ثقة مبارك في حبيب العادلي .

وأوضح مصطفي الفقي، أن حكم مبارك كان يوجد به مسافة كبيرة بين المواطنين والحكومة، مؤكدًا أن المواقف المصرية تظهر فجأة عند اللزوم وليس لها مقدمات .
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

جامعة حلوان تستضيف مصطفى الفقي .. غدًا

جامعة حلوان تستضيف مصطفى الفقي في ندوة بعنوان "ماذا يدور حولنا" اليوم

مصطفى الفقي: مصر عصية على السقوط.. ولا توجد دولة بقوتها

مصطفى الفقي: خلافاتنا مع قطر بدأت منذ عصر مبارك.. فيديو

مصطفى الفقي: الفترة الأولى من حكم مبارك كانت مثالية للغاية.. فيديو

ترشيحاتنا

محمد فاروق يفتح النار على التحكيم: عايزين نعرف انتوا بترجعوا للـ VAR إمتى؟

الأهلي يُفعل تعاقد أكرم توفيق الجديد.. واللاعب مستمر 5 سنوات

مات عشان مفيش دكتور وإسعاف .. والد ناشئ السكة الحديد يبكي على الهواء بعد وفاة ابنه داخل الملعب

في أول أيام عمله.. بايدن يتلقى صفعة قوية من قاض فيدرالي

كيف تعامل رمضان صبحي مع لاعبي الأهلي في أول ظهور له أمام فريقه السابق؟.. تفاصيل

الإسماعيلي: "محمد محمود وسمير وربيعة" مرشحون للانضمام لنا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

منزل مسكون.. قهوجي يعثر على باب سري خلف الحائط ومفاجأة في انتظاره | صور

لأول مرة.. تويوتا تطرح هايلاندر الجديدة موديل 2021 فى الأسواق الأوروبية

لأول مرة .. صور تجسسية لـBMW X4 M موديل 2022