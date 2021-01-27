مصطفى الفقي: المواقف المصرية تظهر عند اللزوم وليس لها مقدمات.. فيديو

قال الدكتور مصطفي الفقي، المفكر السياسي، إن أصعب المواقف لدى الرئيس الراحل مبارك؛ هو يوم وفاة حفيده، وليس يوم تخليه عن السلطة، مشيرًا إلى أن الداخلية في عصر مبارك شالت الليلة كلها، وكان لها يد في كل شيء في الدولة.
وأضاف مصطفي الفقي خلال لقائه في برنامج يحدث في مصر المذاع علي قناة إم بي سي مصر، إنني أتذكر أن هناك أحدًا قال لى وقت الثورة، إن حبيب العادلي قادر على مقاومة وحل الموقف خلال يومين أو ثلاثة؛ وهذا بسبب ثقة مبارك في حبيب العادلي .
وأوضح مصطفي الفقي، أن حكم مبارك كان يوجد به مسافة كبيرة بين المواطنين والحكومة، مؤكدًا أن المواقف المصرية تظهر فجأة عند اللزوم وليس لها مقدمات .