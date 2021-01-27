مصطفى الفقي: المواقف المصرية تظهر عند اللزوم وليس لها مقدمات.. فيديو

المواقف

الرئيس الراحل مبارك؛ هو يوم

حفيده، وليس يوم

عن السلطة، مشيرًا إلى أن الداخلية في عصر مبارك شالت

كلها، وكان لها يد في كل

في الدولة.

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