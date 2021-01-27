حياة كريمة: برنامج شامل لإحداث تطوير في حياة 58% من سكان مصر

قال الدكتور ولاء جاد كريم مدير الوحدة المركزية لمبادرة حياة كريمة، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولى اهتماما كبيرا بالمواطن المصري، موضحًا أن الجميع شهد حجم المبادرات الرئاسية التى يتبناها الرئيس منذ عام 2014.





وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "المواجهة"، المذاع على "إكسترا نيوز"، تقديم الإعلامية ريهام السهلي، أن مصر منذ 2014 تبنت برنامجا طموحا للغاية للإصلاح الاقتصادى و التنمية العمرانية فى كل شبر بمصر، و الاستثمار فى قطاعات الكهرباء و الطرق.





ولفت إلى أن ما تم كان له تأثير إيجابي على الاقتصاد المصري، و المواطن المصري، موضحًا أن المبادرة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ستغير الريف المصري.





وأشار إلى أنه لأول مرة منذ 200 عام يتصدى الرئيس السيسي و الحكومة المصرية، ببرنامج شامل لإحداث تطوير شامل فى حياة 58 % من سكان مصر يعيشون فى 4500 قرية.





وأوضح أن ما نشاهده الآن نتاج للإصلاحات الاقتصادية التى تمت خلال الـ 6 سنوات الماضية.