تاج الدين يكشف عن موعد تطعيم المصريين.. وسر تنويع مصر لمصادر اللقاحات.. ومدى نجاح الدولة في خفض إصابات كورونا

الدكتور عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية : عوض تاج الدين يوضح مدى نجاح مصر في السيطرة على إصابات كورونا

التطعيمات آمنة.. عوض تاج الدين يطمئن الخائفين من تلقي لقاح كورونا

مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة يكشف متى يبدأ تطعيم المواطنين وسر تنويع مصادر مصر من اللقاحات

عوض تاج الدين يحدد موعد تلقيه لقاح كورونا.. ويؤكد: كلها متاحة في مصر وتؤدي نفس الغرض





صرح الدكتور عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية خلال مداخلة هاتفية في برنامج يحدث في مصر المذاع علي قناة ام بي سي مصر بالعديد من التصريحات الخاصة بلقاح فيروس كورونا نعرض لكم أبرز ما جاء فيها.





قال عوض تاج الدين، إنه خلال الأسبوعين الماضيين تناقصت إصابات فيروس كورونا ومنحنى الإصابات في انخفاض مؤكدًا أن حالات الإصابة بالفيروس التي كانت تقوم تدخل المستشفيات أصبحت أقل .





أضاف تاج الدين، أن القلق من تلقي التطعيمات متوقع بسبب تخوف المواطنين من أخذها لأنها شىء جديد وأي شيء جديد يكون مصدراً للخوف والقلق، مشيرا إلى أن فيروس كورونا مرض جديد والتطعيم جديد أيضًا.





وأوضح مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية ،: المواطنون يمكنهم الحصول علي اللقاح بعد أن ننتهي من تطعيم الأطقم الطبية وأصحاب الأمراض المزمنة والأشخاص الأكبر سناً، لأننا نعمل بالتدريج وبعدها ستقوم وزارة الصحة بالإعلان عن مواقع التسجيل للحصول على اللقاح أمام المواطنين.



