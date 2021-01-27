للتهنئة بعيد الشرطة الـ69.. «فودة» يجري زيارة لمدير أمن جنوب سيناء على رأس وفد من الجهاز التنفيذي

أجرى اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، زيارة، مساء الثلاثاء، إلى اللواء أحمد الألفي مدير أمن جنوب سيناء فى مكتبه بمديرية الأمن بشرم الشيخ؛ لتقديم التهنئة بمناسبة الإحتفال بعيد الشرطة الـ 69.

الزيارة جاءت على رأس وفد من الجهاز التنفيذي، شمل "اللواء جمال عبد الرشيد سكرتير عام المحافظة، واللواء مجدي الوصيف السكرتير العام المساعد، والمستشار وليد السباعي المستشار القانوني للمحافظة، واللواء محمود عيسى مفوض المحافظ للتخطيط والتنفيذ والمتابعة واللواء عبد الفتاح حلمي مفوض المحافظ للإعلام، واللواء خالد متولي مستشار المحافظ للعلاقات الخارجية والمنح ".

واكد محافظ جنوب سيناء خلال الزيارة على الدور البطولى الذى يقوم به رجال الشرطة بمعاونة رجال القوات المسلحة لحماية الوطن والمواطنين، لافتًا إلى أن ذكرى الملحمة البطولية والفدائية لأبطال الشرطة عام 1952 بالإسماعيلية ستظل ذكرى وطنية خالدة يتم الاحتفال بها كل عام، موجهًا التهنئة لوزير الداخلية اللواء محمود توفيق، ولجميع رجال الشرطة .

وأشاد محافظ جنوب سيناء بجهود رجال الشرطة بصفة عامة، فى كافة القطاعات وبصفة خاصة بجنوب سيناء ، لتحقيق الأمن بمختلف مدن المحافظة ، كما أشاد بالتعاون الهادف بين الأجهزة التنفيذية بالمحافظة ورجال الشرطة بمديرية الأمن، مشيدًا بالتعاون بين مديرية أمن جنوب سيناء والجهاز التنفيذي للمحافظة في صالح أمن المواطن والحفاظ علي المنشآت بمختلف أنواعها.

من جهته، وجه مدير أمن جنوب سيناء، الشكر للمحافظ، مؤكدًا أن جميع العاملين بالمديرية من ضباط وافراد وعاملين مدنيين، يكنون الاحترام والتقدير والحب المحافظ وقيادات المحافظة، وهناك تعاون مشترك لتحقيق الأمن والاستقرار وتنفيذ القانون .

وفي ختام اللقاء قدم محافظ جنوب سيناء، درع المحافظة ، لمدير الأمن اعتزازًا وتقديرًا لدوره ومجهودات رجال الشرطة، كما قام مدير الأمن بتقديم درع الشرطة للمحافظ وقام العميد أحمد فتحي مدير إدارة المرور بجنوب سيناء بتقديم درع المرور للمحافظ تقديرًا لجهوده في مجالات التنمية على أرض جنوب سيناء.



