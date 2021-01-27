وزارة المالية تكشف تفاصيل إعفاء سيارات المصريين بالخارج من الجمارك.. فيديو

ردَّ الدكتور مجدي عبد العزيز، مستشار وزير المالية لشئون الجمارك، على سؤال: "هل هناك دراسة لإعفاء سيارات المصريين بالخارج من الجمارك".





وقال إن هذا المطلب يتم الحديث عنه منذ سنوات، موضحًا أن هناك إعفاءات حقيقية بالفعل منها دول الاتفاقيات التفضيلية والسيارات التى تأتى من الاتحاد الأوروبي تكون بصفر جمرك ولكن تدفع ضريبة الجدول والقيمة المضافة.





وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "المواجهة"، المذاع على "إكسترا نيوز"، تقديم الإعلامية ريهام السهلي، أن المصريين العائدين من الخارج يتم إعفاؤهم بـ 10 %، على السيارة التى تكون موديلاً متقدماً وحديثاً أو أن يكون الشخص أول مالك لها، وهناك إعفاء يصل لـ 50% على السيارات القديمة، ويتم إعفاء السيارات التى تأتى لـ ذوى القدرات الخاصة".





ولفت إلى أن الحديث عن إعفاء كل المصريين، سيكون أمرًا مؤثراً، ويؤثر على الصناعة المحلية، موضحًا أن قرار عدم إعفاء جميع السيارات تم بعد النقاش مع أكثر من وزارة فى مقدمتهم الهجرة.





وأكد أن السيارات التى يتم إعفاؤها حاليًا ستكون كما هي، ولكن لا يوجد أى قرار بإعفاء تام لـ السيارات التى تأتى مع المصريين من الخارج.





وفى نفس السياق كشف أن يوم 26 يناير هو اليوم العالمى للجمارك، موضحًا أن هذا اليوم من الأيام المميزة والمهمة فى تاريخ الجمارك العالمية.





وسبب اختيار هذا اليوم هو أنه "فى يوم 26 يناير من عام 1952 لم يتم إنشاء منظمة الجمارك العالمية، ولكن كان هناك مجلس التعاون الجمركى وكان أعضاؤه 17 دولة، مؤكدًا أن هذا المجلس هو كان يقوم بوضع الضوابط الخاصة بالجمارك، والتى تؤدى لعمل المصالح الجمركية لكى تتحرك التجارة وفى هذا الموعد من كل عام يكون اليوم العالمى للجمارك".