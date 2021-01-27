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توك شو

أي حد هيسمعها هيلاقي نفسه فيها.. الفنانة مروة ناجي تكشف أهم أعمالها الفنية القادمة

الأربعاء 27/يناير/2021 - 03:30 ص
الفنانة مروة ناجي
الفنانة مروة ناجي
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ندى رأفت

عقبت الفنانة مروة ناجي ، على غيابها لفترة عن الفن ، قائلة: " كان عندي مسرح بشكل مستمر ،  وده اللي عطلني عن إني أنزل أغاني جديدة ليا " ، مضيفة : " جت بعدها فترة كورونا وديه كانت فترة الإعداد بالنسبالي " .

وأضافت " مروة ناجي " خلال لقائها مع " لايت شو " المُذاع على فضائية " الحياة " : " كورونا مكنش وشها حلو علينا أوي بصراحة في 2020 ، وكلنا مرينا بظروف مش لطيفة " .

وكشفت الفنانة عن أعمالها القادمة ، قائلة : " أنا مجهزة حاجات كتيرة ، وكلها أشكال غير بعض مختلفة ، بس ده هيفرق على حسب الناس هتحب إيه أكتر "

وتابعت حول أغنيتها الجديدة " حالنا " ، قائلة : " ده اللون بتاع مروة اللي الناس كلها حبتها بيه ، بس في نفس الوقت بإطار مقسوم ورتم سريع مش أغنية هادية " ، مضيفة : " كلمات الأغنية دراما وبيمس كل الناس ، اللي هو حالي وحالك وحال الناس كلها " ، معقبة : " أي حد هيسمعها هيلاقي نفسه فيها " .

وأردفت عن تحضيرات ألبومها الجديد ، قائلة : " هو خمس أو ست أغاني دلوقتي جاهزين بشكل كامل ، ولسة بنكمل الباقي وشغالين عليه".

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